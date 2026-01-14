رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات المهندسين: 3 مرشحين جدد لمنصب النقيب والعدد يصل 16 مرشحا

قال المهندس ماجد المغربي، رئيس لجنة تلقي أوراق طلبات الترشح لانتخابات نقابة المهندسين بالنقابة العامة، إن اللجنة تلتزم التزامًا كاملًا بقرارات اللجنة العليا للانتخابات، وعلى رأسها عدم قبول أي طلبات تحويل من نقابة إلى أخرى، وذلك وفقًا لآخر تحديث لبيانات العضوية حتى 31 ديسمبر 2025.

وأوضح المغربي، في بيان للجنة، أن الانتخابات النقابية الجارية ستشهد انتخاب أول مجلس لنقابة المهندسين بمحافظة البحر الأحمر، في خطوة تعكس التوسع التنظيمي وتعزيز التمثيل النقابي بالمحافظات.

ولفت رئيس لجنة التلقي، إلى أن أعمال استقبال طلبات الترشح تسير منذ فتح باب التقديم في 11 يناير الجاري دون رصد أي تجاوزات تذكر، مؤكدًا انتظام العمل والتزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد أن لجنة تلقي الطلبات تواصل عملها طوال أيام الأسبوع بالنقابةالعامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، بما في ذلك أيام العطلات، حيث تفتح النقابات أبوابها لتلقي طلبات الترشح من يوم السبت حتى يوم الجمعة، وذلك حتى غلق باب الترشح رسميًا يوم 25 يناير الجاري.

وأوضح المغربي، أن اليوم شهد تقدم ثلاثة مرشحين جدد للترشح على منصب نقيب المهندسين، وهم مجدي محمد مسعد، وسامي فهمي ترك، وصالح محمود صالح، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المرشحين على منصب النقيب إلى 16 مرشحًا.

وأضاف أن آخر إحصائيات اليوم الرابع لتلقي طلبات الترشح أظهرت تقدم 73 مرشحًا على منصب الأعضاء المكملين، و78 مرشحًا على منصب رئيس النقابة الفرعية، و336 مرشحًا على منصب عضو مجلس النقابات الفرعية، إلى جانب 129 مرشحًا على عضوية مجلس الشعبة فوق السن، و89 مرشحًا على عضوية مجلس الشعبة تحت السن، وذلك للمناصب النقابية الشاغرة.