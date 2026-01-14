محافظ الغربية يتابع ليلا تشغيل الإشارة الضوئية الجديدة أمام العباسي القديم بشارع البحر بالمحلة

عاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ليلًا إلى شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى؛ لمتابعة تركيب وتشغيل الإشارة الضوئية المرورية الحديثة بالاتجاه المقابل، أمام العباسي القديم للقادم من اتجاه ميدان البندر، استكمالًا لما أشرف عليه بنفسه خلال جولته الصباحية من تركيب وتشغيل الإشارة بالجهة الأخرى من الشارع، في تأكيد واضح على أن المتابعة لا تكتمل إلا برؤية المشروع يعمل بكفاءة على أرض الواقع، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، وحرصه على استكمال الأعمال حتى أدق تفاصيلها.

وتفقد محافظ الغربية، أعمال تشغيل الإشارة الجديدة المزودة بكاميرات مراقبة حديثة، إلى جانب نقطة عبور آمنة للمشاة في الاتجاهين، سواء أمام العباسي القديم للقادم من اتجاه ميدان البندر، أو أمام منطقة بنزيون للقادم من اتجاه ميدان الشون، بما يحقق تنظيمًا دقيقًا للحركة المرورية ويضمن أعلى معدلات الأمان للمشاة في واحد من أكثر شوارع المحلة كثافة وحيوية، حيث رافقه خلال الجولة العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية.

واستمع اللواء أشرف الجندي، إلى شرح تفصيلي حول آلية عمل الإشارة وتكاملها مع الإشارة التي تم تشغيلها في الجهة الأخرى خلال الفترة الصباحية.

وأكد أن الهدف من تنفيذ الإشارتين معًا هو ضبط الحركة المرورية على جانبي الشارع بشكل متوازن، ومنع العشوائية، وتقليل التكدسات، خاصة في أوقات الذروة.

وشدد على أن اختيار الموقع جاء بعد دراسة مرورية دقيقة تراعي طبيعة الشارع وكثافة الاستخدام اليومي من المواطنين والمركبات.

وحرص محافظ الغربية، على الوقوف ميدانيًا في موقع العمل، ومتابعة التشغيل الفعلي للإشارة حتى اللحظة الأولى لبدء عملها، مؤكدًا أن ما يتم اعتماده على الورق لا قيمة له ما لم يُترجم إلى خدمة حقيقية يشعر بها المواطن.

وقال إن المتابعة الميدانية هي الضمان الوحيد لجودة التنفيذ وحسن الأداء، مضيفًا أن شارع البحر يُعد شريانًا رئيسيًا بالمحلة الكبرى، وكان من الضروري التدخل لتنظيمه بما يليق بمكانته وبحجم الحركة عليه.

وخلال الجولة، عبّر عدد من المواطنين، عن سعادتهم البالغة بعودة المحافظ ليلًا لمتابعة التشغيل بنفسه، مؤكدين أن الإشارة الجديدة ونقطة العبور الآمنة أحدثتا ارتياحًا واضحًا وساعدتا على تنظيم الحركة وحماية المشاة، وهو ما ثمّنه المحافظ، مشددًا على أن رضا المواطن هو البوصلة الحقيقية لتقييم أي جهد تنفيذي.

وأكد اللواء أشرف الجندي، أن ملف المرور يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية.

وأشار إلى استمرار التوسع في تركيب الإشارات الذكية، ودعمها بالكاميرات ونقاط العبور الآمنة، ورفع كفاءة المنظومة المرورية بالكامل، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحقيق الانضباط داخل الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، خاصة بمدينة المحلة الكبرى باعتبارها قلعة الصناعة المصرية.

ووجّه محافظ الغربية، الشكر للعميد وائل حمودة، ولمديرية أمن الغربية، ورجال المرور، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في الميدان وتعاونهم الكامل لتنفيذ توجيهات المحافظة.

وفي ختام الجولة، أكد أن العمل بروح الفريق هو الطريق لتحقيق انسياب مروري حقيقي وشكل حضاري يليق بأهالي الغربية.