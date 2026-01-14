البرلمان الأوكراني يصدق على تعيين ميخايلو فيدوروف وزيرا للدفاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صدق البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، على تعيين ميخايلو فيدوروف وزيرا للدفاع بواقع 227 صوتا، حسبما جاء في بث مباشر للجلسة البرلمانية عبر قناة رادا التلفزيونية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن فيدوروف، الذي عمل سابقا كنائب أول لرئيس الوزراء، يركز على رقمنة الخدمات العامة وتطوير قطاع الطائرات المسيرة.

وتم تعيين دينيس شميهال وزيرا للطاقة ونائب أول لرئيسة الوزراء، بعد عدة أيام من عزله من منصب وزير الدفاع، بعد توليه هذا المنصب أقل من 6 أشهر.

وكان شميهال قد ترأس مجلس الوزراء من 2020 حتى يوليو 2025.

ويذكر أن رئيسة الوزراء الحالية يوليا سفيريدينكو كانت النائبة الأولى ووزيرة الاقتصاد في مجلس الوزراء الذي ترأسه شميهال.