عضوتان بمجلس الشيوخ الأمريكي تقدمان مشروع قانون يحظر على ترامب ضم أراضي حليف بالناتو

قدمت عضوتان بمجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا من شأنه أن يحظر على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم أو احتلال أو السيطرة بأي شكل من الأشكال على أراضي حليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو) دون موافقة الدولة الشريكة.

يأتي هذا الاقتراح، الذي قدمته السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي والديمقراطية جين شاهين أمس الثلاثاء وسط اهتمام ترامب المعلن بجرينلاند وهي أرض دنماركية.

وحذرت موركوفسكي وشاهين من أن أي محاولة للاستيلاء على جرينلاند ستنتهك معاهدة الناتو وتضعف تماسك الحلف وتقوض الجهود المبذولة لمواجهة التهديدات من قبل روسيا والصين.

وقالت موركوفسكي وشاهين "لا يزال الناتو التحالف الدفاعي الأنجح في التاريخ وتستند مصداقيته إلى الفهم المشترك بأن سيادة الدول الأعضاء سيتم احترامها والدفاع عنها من قبل بعضها البعض".

ولم يتضح في بادئ الأمر ما إذا كان مشروع القانون لديه فرصة واقعية لتمريره في مجلس الشيوخ ثم في مجلس النواب أم لا.