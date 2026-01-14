استطلاع: نصف الألمان فقط أعدّوا مخزونا لمواجهة الأزمات

بعد الهجوم بالحرق على كابلات كهرباء وانقطاع الكهرباء لأيام في برلين، يتزايد قلق الألمان من تكرار مثل هذه الأحداث في السنوات المقبلة.

وأظهر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن ثلثي الألمان (66%) يتوقعون زيادة انقطاعات الكهرباء الناجمة عن أعمال تخريب أو هجمات خلال السنوات الخمس القادمة.

وبحسب الاستطلاع، فإن الثقة في استقرار ما يعرف بالبنية التحتية الحيوية - مثل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات أو المستشفيات - منخفضة، حيث يرى 73% أنها غير محمية بشكل جيد. وأفاد نحو نصف المشاركين (51%) بأنهم أعدّوا مخزونا لمواجهة الأزمات يضمن توفير الماء والغذاء أو الأدوية لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، في حين لم يقم 45% بأي استعدادات مماثلة.

وشمل الاستطلاع الذي أجري بين 9 و12 يناير 2080 شخصا يحق لهم الانتخاب.

وكانت برلين قد شهدت يوم السبت قبل الماضي أكبر انقطاع كهربائي في تاريخها بعد الحرب، عقب هجوم بالحرق يُعتقد أن منفذيه من اليسار المتطرف، ما أدى إلى حرمان نحو 100 ألف شخص في جنوب غرب العاصمة من الكهرباء والتدفئة وسط أجواء شديدة البرودة. وتم إصلاح الضرر يوم الأربعاء الماضي.