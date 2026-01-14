مجلس النواب العراقي يعلن 15 مرشحا لرئاسة البلاد

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم، أسماء 15 مرشحا لمنصب رئيس البلاد ممن استوفوا شروط الترشح، حسبما جاء في بيان أصدره المجلس.

وأشار بيان للمجلس نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أنه من بين 44 شخصًا سجلتهم اللجنة البرلمانية مبدئيًا، بقي 15 مرشحًا في القائمة المختصرة.

ومن بين الذين يتعين عليهم اجتياز مرحلة الانتخابات في البرلمان، الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، الذي قدم طلبه بنفسه، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، المدعوم من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأضاف البيان: "من لم يظهر اسمه ضمن المرشحين المستوفين للشروط القانونية ممن تقدم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإعلان".

وفي نهاية عام 2025، انتخب البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي رئيسة لمجلس النواب.

وخلال الثلاثين يومًا التالية، يتعين على أعضاء البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية، والذي بدوره يُصدر تعليماته لأكبر ائتلاف سياسي بتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

والموعد النهائي لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 28 يناير.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور العراقي ينص على أن يشغل منصب رئيس البلاد عراقي كردي، ومنصب رئيس الوزراء ممثل عن الطائفة الشيعية، ومنصب رئيس البرلمان ممثل عن الطائفة السنية.