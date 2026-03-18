إسبانيا: سننقل قواتنا من العراق بسبب مخاطر الحرب مع إيران

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا ​روبليس، اليوم الأربعاء، إن ‌إسبانيا تخطط لإجلاء وإعادة تمركز القوات المنتشرة في العراق ​خلال الأيام المقبلة بسبب ​الصراع الدائر في إيران ومنطقة ⁠الخليج بشكل عام.

ويجري نشر ​حوالي 300 جندي إسباني ​في العراق، سواء كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي ​الذي تشكل في عام ​2015، أو ضمن بعثة منفصلة تابعة ‌لحلف ⁠شمال الأطلسي تقدم المشورة لقوات الحكومة العراقية منذ عام 2018.

وكانت الوزارة قد أعلنت ​يوم ​الأحد ⁠أن وحدة من القوات الخاصة تضم 71 ​جنديا قد تم نقلها مؤقتا من ​قاعدتها ⁠نظرا لاستحالة تنفيذ مهام مثل تدريب قوات مكافحة الإرهاب ⁠العراقية.

ولم ​تذكر روبليس تفاصيل ​عن المكان الذي سيتم نقل القوات ​إليه.