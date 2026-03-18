إسبانيا: سننقل قواتنا من العراق بسبب مخاطر الحرب مع إيران

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبليس، اليوم الأربعاء، إن إسبانيا تخطط لإجلاء وإعادة تمركز القوات المنتشرة في العراق خلال الأيام المقبلة بسبب الصراع الدائر في إيران ومنطقة الخليج بشكل عام.
ويجري نشر حوالي 300 جندي إسباني في العراق، سواء كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تشكل في عام 2015، أو ضمن بعثة منفصلة تابعة لحلف شمال الأطلسي تقدم المشورة لقوات الحكومة العراقية منذ عام 2018.
وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الأحد أن وحدة من القوات الخاصة تضم 71 جنديا قد تم نقلها مؤقتا من قاعدتها نظرا لاستحالة تنفيذ مهام مثل تدريب قوات مكافحة الإرهاب العراقية.
ولم تذكر روبليس تفاصيل عن المكان الذي سيتم نقل القوات إليه.