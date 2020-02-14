مرتضى منصور لـ الجنايني: «لو وقفت فوق نفوخك» لن نواجه الأهلي في الدوري

تحدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مجددًا مساء اليوم الجمعة، رئيس اتحاد الكرة (اللجنة الخماسية) عمرو الجنانيني، بعدم خوض مباراة قمة الدوري أمام الاهلي.

ورفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، تأجيل مباراة قمة الأهلي والزمالك في الدوري، والمقرر لها يوم 24 من شهر فبراير الجاري على ستاد "القاهرة الدولي"، من أجل الحفاظ على انتظام مسابقة الدوري العام.

ويلتقي الأهلي والزمالك في قمة كأس السوبر يوم 20 من الشهر الجاري في الإمارات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه مساء اليوم الجمعة:" لو وقفت على نفوخك يا عمرو يا جنايني لن نواجه الأهلي في الدوري يوم 24، ليس خوفًا من مواجهتهم، ولكنه خوفًا على مصلحة الناديين".

ويرجع رفض مرتضى منصور مواجهة الأهلي في الدوري يوم 24 من الشهر الجاري، نظرًا لضغط المباريات قبل مواجهتي الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي، ويلاقي الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي.