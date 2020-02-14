النائب العام يصدر قرارات بنقل وإنشاء نيابات مرور بمحافظة القاهرة

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أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، قرارا رقم 288 لسنة 2020 بنقل مقر نيابة مرور مصر الجديدة الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية إلى الطابق الثالث بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي الكائن بجنوب مقابر المسلمين قسم شرطة القطامية بدلا من مقرها الحالي.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الجمعة - أن النائب العام أصدر قرارا رقم 287 لسنة 2020، بنقل نيابه مرور المعادي الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية للطابق الأول بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي بدلا من مقرها الحالي ونقل مقر مرور نيابة مرور مدينة نصر الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية للطابق الثاني بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموجي بدلا من مقرها الحالي.

كما أصدر النائب العام قرارا رقم 290 لسنة 2020 بإنشاء نيابة مرور القاهرة الجديدة الجزئية لتتبع نيابة مرور القاهرة الكلية ويكون مقرها في الطابق الأرضي بمجمع تراخيص القاهرة الجديدة النموذجي وتختص نيابة مرور القاهرة الجديدة الجزئية بقضايا المرور والقضايا المتعلقة بها بدائرة أقسام شرطة التجمع الأول والخامس والقطامية.

وأضاف البيان أنه يعمل بالقرار إعتبارا من غد السبت وعلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة والإدارة العامة للنيابات تنفيذة كل فيما يخصه.