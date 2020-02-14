وكالة الطاقة الذرية: ندعم لجهود الدولية في استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، دعمها للجهود الدولية فى استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية في جميع أنحاء العالم لتحقيق الأهداف التنموية الرئيسية في مجالات مثل صحة الإنسان والحيوان والغذاء والتغذية ومكافحة تغير المناخ.



وقال بيان أصدرته الوكالة الدولية اليوم الجمعة من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا- إن الوكالة لها دور أساسي في نقل العلوم والتكنولوجيا النووية استجابة للاحتياجات الإنمائية في جميع أنحاء العالم، ولفت إلى ضرورة تعظيم الفرص التي توفرها التطبيقات النووية للتنمية المستدامة.



وأضاف البيان أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعتبر من الأمور الحاسمة لتحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.



ونقل البيان عن شوكت عبدالرزاق المدير المسئول عن التعاون التقني في إفريقيا بالوكالة قوله إنه لأكثر من 60 عامًا قدمت الوكالة الدعم في العديد من المجالات للمساعدة في تلبية الطلبات المتزايدة على تحسين الصحة والغذاء والمياه وكذلك أمن الطاقة مشيرا الى أنه ما يجب أن نستمر في القيام به هو ضمان وصول العلماء الشباب إلى التقنيات الحديثة بحيث يفيد التقدم الأجيال القادمة.



ووأشارت الوكالة -في بيانها- إلى تأكيد جان بيير كايول منسق البرامج في قسم العلوم والتطبيقات النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدور الأساسي للوكالة في زيادة تأثير العلوم النووية عن طريق التوسع فى نقل التكنولوجيا النووية لافتا الى أهمية المضي قدماً بهذه التكنولوجيا بطريقة آمنة ومأمونة.



وشدد البيان على أهمية الطاقة النووية فى تلبية الزيادة العالمية المتوقعة في الطلب على توليد الكهرباء والتي من المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2050.