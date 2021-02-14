إحالة المتهم بهتك عرض فتاة السلام للجنايات

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أحالت نيابة السلام المتهم بهتك عرض فتاة والتعدى عليها بالسلام لمحكمة الجنايات، وذكر قرار الإحالة أن المتهم.ع.م عاطل، أقر بتعديه على المجنى عليها ن.ح وهتك عرضها.

وأوضح المتهم بأنه كانت تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليها، وتمكن من استدراجها داخل محل سكنه والتعدي عليها وهتك عرضها.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم السلام باتهام فتاةلعاطل بالتعدى عليها وهتك عرضها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.