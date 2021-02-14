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إسرائيل تسجل 1869 إصابة جديدة بكورونا

غزة - أ ش أ:
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:59 ص

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، 1869 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الأحد- أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 721 ألفا و846 حالة، تعافى منها 651 ألف حالة، بينما هناك 60 ألفا و976 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5368 حالة على مستوى البلاد بعدما تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، بينما هناك 1008 حالات خطرة و284 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أن 3 ملايين و832 ألف حالة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في اسرائيل، بينما تلقى مليونان و464 ألف شخص الجرعة الثانية.

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