العراق: اعتقال إرهابي وضبط طائرة مسيّرة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين، اعتقال إرهابي وضبط طائرة مسيّرة (طائرة بدون طيار) ضمن جانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة العراقية.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة العناصر الإرهابية، بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وذلك خلال الممارسات الأمنية ضمن جانب الكرخ".

وأضافت القيادة، أن قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية، تمكنت من ضبط طائرة مسيّرة غير مرخصة في منطقة حي البتول ضمن جانب الرصافة، كما تم ضبط سيارة تحمل 20 طنا من مادة اليوريا التي تدخل في صناعة المتفجرات.

وأشار البيان إلى تسليم المتهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص للتعامل معها وفقا للقانون.