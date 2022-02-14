 الإمارات وتركيا توقعان «خطاب نوايا» بشأن اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية - بوابة الشروق
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الإمارات وتركيا توقعان «خطاب نوايا» بشأن اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 7:30 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 7:30 م
أفادت فضائية «العربية»، في نبأ عاجل لها، أن الإمارات وتركيا وقعتا «خطاب نوايا» بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر ليومين.

وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، كما كان في الاستقبال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أردوغان إنّ زيارته للإمارات ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، وكذلك التعاون في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والثقافة.

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