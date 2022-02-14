ضم رمضان صبحي لقائمة بيراميدز أمام الإسماعيلي

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أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز، قائمة الفريق التي ستواجه الإسماعيلي على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه الأخير مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي على أن يدخل معسكرا مغلقا حتى موعد المباراة الهامة.

وشهدت القائمة تواجد رمضان صبحي لأول مرة بعد عودته من المشاركة مع منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية التي اقيمت في الكاميرون.

وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فاجري لاكاي - دودو الجباس