بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع جون سينتيناك رئيس شركة أكسنس، ووفدها المشارك فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023، عددا من مشروعات التعاون المشترك لتحقيق الاستدامة وتوفير الرخص التكنولوجية للمشروعات والتحول الطاقى وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتدريب الكوادر البترولية.



وأكد جون حرص الشركة الفرنسية على المشاركة المستمرة فى مؤتمر إيجبس؛ لما يتضمنه من فاعليات تهم أسواق الطاقة، وما يوفره من فرص التقارب والحوار والتعاون والاستثمار بين الشركات العاملة فى هذه الصناعة المهمة للتنمية والاستدامة، وهو ما يزيد من تعاونها مع قطاع البترول المصرى.



وأكد الملا أهمية التعاون في استثمار ما تتمتع به أكسنس من خبرات تكنولوجية، وقدرة على توفير الرخص اللازمة لتنفيذ مشروعات التكرير، وإسهاماتها الفعّالة في برامج تدريب الكوادر البشرية.



وضمت المباحثات المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى.