جوتيريش: لا ينبغي أن تتفاقم المعاناة في سوريا إثر الزلزال بسبب عوائق من صنع الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا ينبغي أن تتفاقم معاناة الإنسان في سوريا إثر الزلزال المدمر بسبب عوائق من صنع الإنسان.

وأوضح أنطونيو جوتيريش، في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن "الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا لجمع 397 مليون دولار دعما للشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر، وذلك لتغطية فترة 3 أشهر، وسيساعد في تأمين الإغاثة المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها لما يقرب من 5 ملايين سوري".

وأضاف أنه يجب أن تمر المساعدات من جميع الجهات إلى المناطق كافة، عبر جميع الطرق بدون أي قيود.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، وتشريد ما يزيد عن أكثر من مليون شخص.