الجيش الألماني يبدأ في تدريب جنود أوكرانيين على دبابات ليوبارد 2

بدأ الجيش الألماني اليوم الاثنين في تدريب جنود أوكرانيين على استخدام الدبابات القتالية من طراز "ليوبارد 2".

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع في برلين إن التدريب يُجرى بشكل رئيسي في مدرسة القوات المدرعة بمدينة مونستر بولاية سكسونيا السفلى. ومن المقرر أن يكتمل التدريب بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام، وذلك حتى يمكن أيضا "مزامنته" مع تسليم الدبابات لأوكرانيا.

وكانت الحكومة الألمانية وعدت أوكرانيا بتسليمها 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2 إيه 6". بالإضافة إلى ذلك هناك برامج تدريبية أخرى في ألمانيا للجنود الأوكرانيين على مركبات المشاة القتالية من طراز "ماردر".

ويأتي التدريب على الدبابات الألمانية في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء عسكريون تصعيد القتال

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الاثنين في بروكسل إن روسيا تنشر بالفعل "الآلاف من القوات الإضافية وتقبل معدلات مرتفعة للغاية من الخسائر وتتكبد خسائر كبيرة وتمارس الضغوط على الأوكرانيين".

وتابع ستولتنبرج "ما تفتقر إليه روسيا في الجودة تحاول تعويضه بالكمية".

وقال ستولتنبرج قبل اجتماع بقيادة الولايات المتحدة غدا الثلاثاء لنحو 50 دولة لتنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا "بالنسبة لي، هذا يسلط الضوء على أهمية التوقيت. إنه أمر هام للغاية أن يتم تزويد أوكرنيا بمزيد من الأسلحة".

وأضاف "نحن في سباق لوجستيات".

وكررت وزارة الدفاع البريطانية تقييمه، وقالت في تقييمها الاستخباراتي اليومي إن روسيا تعزز وتوسع مواقعها الدفاعية في المناطق المحتلة في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن "القدرات المهمة مثل الذخيرة والوقود وقطع الغيار يجب أن تصل إلى أوكرانيا قبل أن تتمكن روسيا من أخذ المبادرة في ساحة المعركة.. السرعة ستنفذ الأرواح".

ويتوقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن يؤدي إمداد أوكرانيا بالدبابات القتالية إلى تعزيز دفاعاتها بشكل كبير ضد المهاجمين الروس، حسبما ذكر الوزير يوم الأربعاء الماضي خلال زيارة للقوات في مدينة أوجستدورف الألمانية.