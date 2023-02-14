استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ماريا ريتا الرئيس التنفيذى لشركة ديسفا اليونانية، والوفد المرافق لها، على هامش المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولى للبترول (إيجبس ٢٠٢٣)، لبحث دعم وزيادة التعاون المشترك في أنشطة صناعة الغاز الطبيعي، خاصة نقل وتصدير الغاز المسال إلى دول أوروبا.



وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض التسهيلات والبنية التحتية التي يمتلكها الجانبين فى مجال الغاز المسال، وطرق الاستفادة المثلى من تلك التسهيلات فى نقل وتصدير الغاز لدول أوروبا، لافتاً إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال منتدى غاز شرق المتوسط كون مصر واليونان من الأعضاء المؤسسين للمنتدى، بالإضافة إلى وجود علاقات وشراكات قوية ممتدة منذ أعوام بين البلدين.



ومن جانبها، أكدت ماريا رغبة الشركة فى تكوين شراكات مع الشركات المصرية العاملة فى أنشطة الغاز، وأن تكون اليونان معبر لتصدير الغاز المسال من مصر لأوروبا، خاصة وأن مصر لديها الإمكانيات التى تؤهلها لذلك، إلى جانب التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها اليونان فى أنظمة الغاز المسال بما يحقق المنفعة لكلا البلدين.