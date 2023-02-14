الهيئة الوطنية للصحافة تنعي الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطالله

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي ، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ الكاتب الصحفي الكبير مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، والذي وافته المنيه اليوم بعد صراع مع المرض وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر يناهز 80 عاماً.

ونعى الشوربجي ؛ مرسي عطالله قائلاً "إنه كان واحداً من جيل عمالقة الصحافة الذين تخرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة، رحم الله الكاتب الكبير ،قيمة وقامه صحفية و إعلامية رفيعة المستوى، وله إسهامات بارزة ومتعددة في العمل الصحفي، وتاريخه الصحفي والأدبي حافل بالعمل والعطاء".

يذكـر أن مرسي عطالله كان رئيساً لمجلس إدارة نادي الزمالك ورئيساً لتحرير الأهرام المسائي. وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى الأسرة الصحفية و أسرة الفقيد ومؤسسة الأهرام، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.