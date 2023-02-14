فرونتكس: عمليات العبور الحدودية غير النظامية عند أعلى مستوى لها منذ ست سنوات

أعلنت وكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) في وارسو يوم الاثنين أن حوالي 330 ألف شخص حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير نظامية العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.

وأكدت فرونتكس أنه لم يتم احتساب لاجئي الحرب من أوكرانيا الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي في هذه الإحصاءات.

وفي الشهر الماضي، سجلت الوكالة ما مجموعه 13 ألفا و200 عملية عبور غير نظامية، أي أقل بنسبة 12% مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2022.

ووفقا لحرس الحدود، يمكن تفسير الانخفاض بسوء الأحوال الجوية ، خاصة على المسارات البحرية. وشكل طريق غرب البلقان 43% من الحالات.

وانخفض عدد محاولات الدخول عبر غرب البحر المتوسط، على سبيل المثال، من المغرب إلى إسبانيا، بمقدار النصف تقريبا.

وكان الانخفاض أكبر (بنسبة 82%) على مسار غرب أفريقيا، الذي يؤدي من المغرب إلى جزر الكناري الإسبانية. وبالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، تشير فرونتكس إلى زيادة الدوريات والتدابير الوقائية، خاصة في المغرب.

ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد عمليات العبور الحدودية غير القانونية على المسار عبر وسط البحر المتوسط من ليبيا وتونس عبر صقلية ومالطا على سبيل المثال. وسجلت فرونتكس ارتفاعا بنسبة 49% هناك.