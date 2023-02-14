 دمشق: وصول أول طائرة سعودية إلى سوريا محملة بمساعدات إغاثية - بوابة الشروق
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دمشق: وصول أول طائرة سعودية إلى سوريا محملة بمساعدات إغاثية

دمشق - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 11:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 11:14 ص

وصلت إلى مطار حلب الدولي، اليوم الثلاثاء، أول طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن فالح السبيعي مدير فريق الجهود المشتركة لإغاثة المتضررين من الزلزال في السعودية قوله: "إننا نقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق ونقدم التعازي له بهذا المصاب الجلل".

وأوضح السبيعي أن الطائرة تحمل 35 طناً من المساعدات الإغاثية، وهي عبارة عن مواد غذائية وطبية وخيام، وهي الأولى ضمن سلسلة طائرات إغاثة، حيث من المقرر وصول أخرى يوم غد، ثم ثالثة، وإن كانت هناك حاجة سيتم إرسال طائرات أخرى.

وأشار السبيعي إلى أن بلاده وجهت بمساعدة المتضررين من الزلزال في جميع المناطق السورية، مؤكدا أنها لن تتوقف عن دعم الشعب السوري وهي جاهزة لتقديم أي عون في المستقبل.


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