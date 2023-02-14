أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن «بلاده وشعبها سيتجاوزان محنة الزلزال، مثلما تجاوزا محنا أخرى في السابق».



جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع الحكومة، في مقر إدارة الكوارث والطوارئ «آفاد» في أنقرة، بحسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».



ووصف أردوغان، الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، بأنه «كارثة العصر»، مشيرًا إلى أن الخبراء المختصين يستخدمون نفس التوصيف للكارثة التي هزت بلاده.



وقال أردوغان إن «تركيا وشعبها سينهضان من جديد بعد هذه الكارثة، ويتجاوزان هذه المحنة كما تجاوزوا محناً أخرى مشابهة في الماضي».



وفي السادس من فبراير، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.



وتسبب الزلزال في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى، مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.