تفاصيل استضافة مصر لمحادثات لوقف إطلاق النار في غزة

يستأنف ممثلون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب غزة وتبادل المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بالسجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) من مصادر بالمطار أن ديفيد برنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات اليوم الثلاثاء. وكان برفقته رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" رونين بار.



وذكرت مصادر حكومية إسرائيلية أيضا اليوم الثلاثاء أن الوفد وصل إلى القاهرة لإجراء مفاوضات جديدة بشأن صفقة إطلاق سراح رهائن أخرى مع حركة حماس الفلسطينية.

وتابعت المصادر أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز وصلا اليوم أيضا إلى العاصمة المصرية.

وقالت مصادر في حماس إن الحركة لم ترسل ممثلا لها إلى القاهرة، وتنظر الحركة نتائج "الاجتماعات الجارية" و"المحادثات مع الوسطاء متواصلة".

وفي الوقت نفسه، التقى إسماعيل هنية زعيم حماس بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في قطر.

وجاء في بيان للحركة أن هنية قال خلال المحادثات "إن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل جدية".

واستمرت الانتقادات اليوم الثلاثاء ضد الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع في رفح في التزايد، بعد أن أعرب حلفاء أقوياء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا عن معارضتهم لإجراء عملية كبيرة هناك.

ولطالما قالت إسرائيل إنها تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين، وقالت إنها تعمل على خطة لإجلاء السكان في رفح قبل الهجوم.

ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشدة دعوة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لخفض شحنات الأسلحة للدولة اليهودية.

وقال كاتس عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا،"الدعوات للحد من الدفاع الإسرائيلي لن تؤدي إلا إلى تقوية حماس. كونوا متأكدين،أن إسرائيل حازمة في مهمتها لتفكيك حماس".