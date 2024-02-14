بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاشتباكات من النقطة صفر بين مقاتليها والجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



ووثقت تلك المشاهد، تجهيز مقاتلي القسام عبوة متفجرة لاستهداف قوة إسرائيلية متوغلة بها عبر استدراجها إلى أحد الأنفاق.



وقالت القسام، إن هذه العملية أسفرت عن مقتل قائد الكتيبة 630 ونائب قائد سرية وجندي من قوات الاحتلال.



وشوهد عناصر القسام، في اتصالات فيما بينهم لاختيار التوقيت المناسب لتنفيذ العملية، وهم يقولون: "هنوصلهم لجهنم ديلفري.. خلي نتنياهو ينفعهم".



ووثقت المشاهد، خروج مقاتلي القسام من فتحة أحد الأنفاق واشتباكهم مع قوات الاحتلال من المسافة صفر، وعادوا إلى النفق ثانية.



بعد ذلك، ظهر أحد الجنود الإسرائيليين داخل النفق بعد عملية الاستدراج، قبل أن تتم عملية التفجير عن بُعد.







مشاهد حصلت عليها الجزيرة لما قالت كتائب القسام إنها لاشتباكات من النقطة صفر بين مقاتليها والجيش الإسرائيلي في خان يونس #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/zlv6s8Amhx — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 14, 2024