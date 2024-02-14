أردوغان: نتطلع إلى دعم مصر لبناء مستشفى ميداني قريبا في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتطلع إلى دعم مصر لبناء مستشفى ميداني تركي قريبا في غزة، متوجهًا بالشكر إلى السلطات المصرية على دورها في إدخال المساعدات إلى القطاع.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، أن «ما يحدث في غزة من مأساة إنسانية تصدر جدول أعمالهما اليوم».



وذكر أن «الهجمات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني، وإصابة ما يقرب من 70 ألفًا آخرين، إضافة إلى استهداف المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات».



وأكد أن إرسال المساعدات إلى غزة يأتي على رأس الأولويات، معلنًا أن بلاده أرسلت ما يزيد على 31 ألف طن مساعدات إنسانية إلى القطاع.



وتوجه بالشكر إلى الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة المصرية وجميع الجهات المعنية، لدورها في إنفاذ المساعدات، قائلًا إن بلاده تمكنت من نقل أكثر من 700 مصاب فلسطيني مع مرافقيهم إلى تركيا.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قصر الاتحادية.



وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة أردوغان، بمطار القاهرة لدى وصولهما العاصمة.