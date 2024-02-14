استشهاد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرفاتي في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

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أفادت وكالة «سند» للأنباء، باستشهاد الكاتب والمحلل السياسي أيمن الرفاتي، صباح الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزله في شارع الجلاء بمدينة غزة.

عاجل| استشهاد الكاتب والمحلل السياسي أيمن الرفاتي في قصف إسرائيلي استهدف منزله في شارع الجلاء بمدينة غزة. — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) February 14, 2024

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الـ131 على التوالي.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال لموقع شرق دير البلح، وفي استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منزلا في النصيرات وسط القطاع .

وتعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس جنوبي القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية، تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق مساء أمس، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الإسرائيلية.

كما استشهد 6 مواطنين بينهم أطفال ونساء، مساء الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مركبة مدنية في شارع الجلاء شمال مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخر، في قصف لطائرات الاحتلال المُسيّرة استهدف محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بمدينة غزة.