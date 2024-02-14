الإسكان: انتهاء 70% من المرحلة الثالثة لوحدات موظفي العاصمة الإدارية في مدينة بدر

تفقد وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، موقف الوحدات السكنية بمشروع "زهرة العاصمة" في مدينة بدر، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بموقع الوحدات بالمراحل الـ3 الجاري تنفيذها، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ كامل مراحل المشروع، والالتزام بأعلى جودة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية، للحفاظ على الحالة العمرانية للموقع.

كما وجّه الجزار بالحفاظ على مظهر واجهات العمارات، والتنسيق مع سكان الوحدات في عدة جوانب ومنها تركيب وحدات التكييف.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، عن الموقف التنفيذى لمختلف الأعمال بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات.

وأشار عبد الرشيد إلى أن المرحلة الأولى تضم 9024 وحدة سكنية، وانتهى تخصيص 8743 وحدة وتسليم 8181 وحدة منها.

كما نوّه بالانتهاء من تنفيذ 4704 عمارات بالمرحلة الثانية، وجار الانتهاء من أعمال الموقع العام، بينما يجري تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بنسبة تنفيذ تخطت 70%.