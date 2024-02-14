 برفقة وفد وزاري رفيع.. أردوغان يغادر الإمارات متوجها إلى مصر - بوابة الشروق
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برفقة وفد وزاري رفيع.. أردوغان يغادر الإمارات متوجها إلى مصر

مروة محمد
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:00 ص

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الإمارات متوجهًا إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك برفقة وفد وزاري رفيع.

وكان في وداع أردوغان بمطار دبي الدولي، وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، والسفير التركي توغاي تونتشر، والقنصل في دبي أونور شايلان، وعدد آخر من المسئولين.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى مصر وزراء الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجار، وفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء.

كانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قد أفادت في بيان بأن أردوغان سيقوم بجولة خارجية تبدأ من الإمارات، حيث يشارك كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، كما سيتوجه إلى مصر اليوم الأربعاء.

وأوضحت الرئاسة التركية أن "المحادثات التي ستجرى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين البلدين، وتنشيط آليات التعاون الثنائي الرفيعة المستوى".

وأشارت أيضا إلى أن أجندة أعمال الزيارة تتضمن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن العلاقات الثنائية.


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