إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة

أقدم متظاهرون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، على إغلاق معبر «نيتسانا» لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وتجمّع عشرات الإسرائيليين المتطرفين، عند المعبر، لمنع مرور قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك أمام أعين الشرطة الإسرائيلية.

يأتي ذلك فيما أفادت تقارير إعلامية بأن المفاوضين في القاهرة لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق لتحقيق وقف لإطلاق النار في حرب غزة وتبادل المزيد من الرهائن، لكنهم سيواصلون المحادثات.

ووافق ممثلون بارزون من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر على تمديد المحادثات ثلاثة أيام، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسئول مصري لم تذكر اسمه.

وسيستمر الآن في المحادثات مسئولون على مستوى أدنى، وفقا للتقرير. كما تحدثت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن تمديد المفاوضات.

وعاد الوفد الإسرائيلي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات «الموساد» ديفيد برنياع، من القاهرة، حسبما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية ليل الثلاثاء/الأربعاء، نقلا عن ممثل عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر في حركة حماس إن الحركة لم ترسل ممثلا لها إلى القاهرة، حيث تنتظر نتائج الاجتماعات الجارية، مشيرة إلى أن «المحادثات مع الوسطاء مستمرة».