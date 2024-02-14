السماح لمنصة تشات جي بي تي بتذكر المعلومات والتفاصيل عن المستخدمين

ستتمكن منصة المحادثة الآلية بالذكاء الاصطناعي تشات جي.بي.تي حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين والتعامل معها كذكريات.

وقالت شركة أوبن أيه.آي المطورة للمنصة مساء أمس الثلاثاء إن الوظيفة الجديدة التي يجري اختبارها حاليا على مجموعة صغيرة من المستخدمين ستجعل المنصة قادرة على تذكر أن لديك ابنة تحب قناديل البحر أو الصيغة التي تفضلها لاستقبال ملخصات محاضر الاجتماعات في العمل.

وإذا طلب المستخدم في هذه الحالة تصميم بطاقة معايدة بمناسبة عيد ميلاد ابنته على سبيل المثال فإن الصورة يمكن أن تكون في هذه الحالة قنديل بحر يرتدي قبعة حفل عيد الميلاد.

ولكي تتذكر تشات جي.بي.تي معلومات المستخدم في المستقبل يجب أن يطلب المستخدمون منها ذلك. كما يمكن للمستخدمين الاستعلام عن التفاصيل الذي تتذكرها المنصة عنهم وحذف كل أو بعض التفاصيل التي لا يرغب المستخدم في حفظها.

وتستهدف الخاصية الجديدة جعل المنصة أكثر فائدة. في الوقت نفسه توجد حاليا خاصية الحفظ المؤقت للمحادثات دون تحديد أصحابها بشكل شخصي. كما أنها لا تستخدم حاليا في تدريبات الذكاء الاصطناعي للمنصة.