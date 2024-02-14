 السماح لمنصة تشات جي بي تي بتذكر المعلومات والتفاصيل عن المستخدمين - بوابة الشروق
الأربعاء 14 فبراير 2024 8:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

السماح لمنصة تشات جي بي تي بتذكر المعلومات والتفاصيل عن المستخدمين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 8:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 8:38 ص

ستتمكن منصة المحادثة الآلية بالذكاء الاصطناعي تشات جي.بي.تي حفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين والتعامل معها كذكريات.

وقالت شركة أوبن أيه.آي المطورة للمنصة مساء أمس الثلاثاء إن الوظيفة الجديدة التي يجري اختبارها حاليا على مجموعة صغيرة من المستخدمين ستجعل المنصة قادرة على تذكر أن لديك ابنة تحب قناديل البحر أو الصيغة التي تفضلها لاستقبال ملخصات محاضر الاجتماعات في العمل.

وإذا طلب المستخدم في هذه الحالة تصميم بطاقة معايدة بمناسبة عيد ميلاد ابنته على سبيل المثال فإن الصورة يمكن أن تكون في هذه الحالة قنديل بحر يرتدي قبعة حفل عيد الميلاد.

ولكي تتذكر تشات جي.بي.تي معلومات المستخدم في المستقبل يجب أن يطلب المستخدمون منها ذلك. كما يمكن للمستخدمين الاستعلام عن التفاصيل الذي تتذكرها المنصة عنهم وحذف كل أو بعض التفاصيل التي لا يرغب المستخدم في حفظها.

وتستهدف الخاصية الجديدة جعل المنصة أكثر فائدة. في الوقت نفسه توجد حاليا خاصية الحفظ المؤقت للمحادثات دون تحديد أصحابها بشكل شخصي. كما أنها لا تستخدم حاليا في تدريبات الذكاء الاصطناعي للمنصة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك