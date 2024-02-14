رئيس الوزراء العراقي يستقبل وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، المتخصصين في مشاريع البنى التحتية وقطاع السكن والصناعة الدوائية.



وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، رحب «السوداني» بالوفد، مؤكداً حرص العراق على استدامة علاقات التعاون الثنائي مع مصر والقطاع الخاص فيها، وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات.



وأشار إلى أن «التعاون المصري العراقي تحقق نتيجة تواصل الزيارات المتبادلة وتفعيل اللجان المشتركة، كما يجسد الانفتاح الاقتصادي للعراق نحو المحيط العربي والعالمي، وفتح نوافذ التعاون مع الشركات العربية والأجنبية الكبرى».



من جانبهم، عبر أعضاء الوفد المصري عن رغبتهم في العمل بالعراق عبر الفرص الاستثمارية المتاحة، في مجالات البنى التحتية والصناعة الدوائية، والتعاون مع القطاع الخاص العراقي، وبناء شراكات اقتصادية تصبّ في صالح البلدين الشقيقين.