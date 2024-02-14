حادث الإسكندرية الصحراوي: النيابة تناظر جثامين الضحايا وتستمع لأقوال المصابين

وصل فريق من النيابة العامة في الإسكندرية، إلى مستشفى القباري العام، لمناظرة جثامين 4 ضحايا تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى، بعد مصرعهم ضمن 15 شخصا وإصابة 7 في حادث تصادم على الطريق الصحراوي، أمام مفارق الثروة السمكية، بطريق العجمي، غربي المحافظة.

ونقلت سيارات الإسعاف، مساء الثلاثاء، 15 جثة لضحايا حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بـ"زلط سن"، مع 6 سيارات أجرة "ميكروباص" و"تمناية" و4 ملاكي، في نطاق حي أول العامرية، إلى مشارح مستشفيات "العامرية المركزي، والقباري العام، والعجمي النموذجي".

ويأتي ذلك فيما انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينته، والمستشفيات لسماع أقوال المصابين الـ7 حال سماح حالتهم، وهم: آية مصطفى أحمد، 25 عاما، الدخيلة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، ومحمود حلمي كامل، 37 عاما، مينا البصل، اشتباه نزيف بالبطن والصدر، ورقية عبد الله أحمد، 16 عاما، برج العرب، اشتباه كسر بالكوع الأيمن، ومحمد عبد الحميد كامل، 43 عاما، العامرية، نزيف بالمخ والصدر، ومحمود فتحي، 28 عاما، ارتجاج، وعلي محمود عبد الرحيم، 64 عاما، ارتجاج، ومنى رضوان كامل، 36 عاما، كدمات في أنحاء الجسد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من إدارتي شرطة "المرور، والنجدة"، حول ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم على الطريق القادم من طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي إلى منطقة الكيلو 21 بالقرب من المنطقة الحرة، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وبانتقال شرطة المرور، رفقة 10 سيارات إسعاف، وإطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وقوع تصادم بين سيارة نقل ثقيل، و4 سيارات أجرة "ميكروباص" وملاكي، مما أدى لانقلاب إحداهم، واحتراق أخرى، بالإضافة إلى وجود سيارة ثالثه أسفل السيارة النقل، وجرى إطفاء الثانية، وسط محاولات لإنقاذ ركاب الثالثة.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن المعاينة أظهرت أن التريلا دهست "ميكروباص" بركابه، جرى العمل على تسيير الحركة المرورية، ورفع آثار الحادث بواسطة معدات حي أول العامرية، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

ويُذكر أن الإدارة العامة للمرور حددت 10 نصائح لتجنب حوادث الطرق السريعة منها: الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقى المركبات، والتأكد من صلاحية الإطارات والفرامل، وعدم التسابق أو القيادة بسرعات جنونية على الطرق، والالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة، وتجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

بالإضافة إلى تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق، والتزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق والمحاور السريعة، والانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران، وتوقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ، وعدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.