إصابة 15 فلسطينيا في هجوم لمستوطنين على قرية شرقي بيت لحم بالضفة الغربية

أصيب 15 فلسطينيا في هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، على قرية "المنية" شرقي بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجمت الفلسطينيين في عدد من مناطق قرية "المنية" ما تسبب بإصابة 15 فلسطينيا، جرى نقل 5 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

في سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية عقب المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستعمار التي أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيميها بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على المنطقة لليوم الـ18 على التوالي، حيث أكد شهود عيان أن الجيش دفع بآليات و4 جرافات عسكرية إلى المدينة من حاجز "تسنعوز" العسكري المقام على أراضي المواطنين عند المدخل الغربي للمدينة.

وأكدت المصادر ذاتها قيام قوات الاحتلال بنشر دوريات المشاة في شوارع وأحياء مدينة طولكرم وعرقلت حركة تنقل المركبات، وأوقفتها ودققت في هويات ركابها، وقامت بتفتيش المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تهجير سكان مخيم "نور شمس" من منازلهم وإجبارهم على الخروج لينضافوا إلى آلاف النازحين من مخيم طولكرم الذين هجروا ديارهم خلال الأيام الماضية.