توجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالشكر إلى جماهير الفريق الأحمر من خلال حفل النادي في الأقصر.

وقال الخطيب خلال الحفل الذي أذيع على قناة الأهلي: "أخص بالشكر العنصر الشريك، جماهير الأهلي، نحن الذين نقدم لكم الشكر، لأن أنتم منذ 1907 تتواجدون في ظهر النادي".

وأضاف: "أوجه الشكر لزملائي بمجلس إدارة الأهلي، عندما كانت تحدث مشكلة وشخص ما يخرج ويتطاول على النادي، كنت أطلب منهم عدم الرد، كنت أطالبهم بالعمل فقط، لأن العمل والإنجاز والنجاحات هي الرد".

وأوضح: "أطالب الجميع بتقدير الأهلي، نحن لا نتحدث كثيرًا، ووسط هذا التاريخ الذي نعيشه وما تحقق على مدار السنوات الطويلة منذ إنشاء النادي عام 1907، يجب أن يستحق الأهلي التقدير".

وأكمل: "كأس العالم للأندية كان من المفترض أن يتواجد عند سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتقاط صورة مع الكأس، لكن انشغاله بالأحداث التي نمر بها، كلنا متألمون جدًا، لأن هناك ناس تتشدق، دائمًا يتحدثون عن حقوق الإنسان، أين هم؟ لم يروا مع حدث مع الإنسان خلال الفترة الماضية، لذلك أوجه التحية للرئيس السيسي والدولة المصرية لموقفها من المطالبين بتهجير أهلنا في غزة، هذا موقف تاريخي يجب أن نكون في منتهى القوة، يجب ألا يحدث ذلك".

وأنهى: "النادي الأهلي نشأ على الوطنية، الأهلي دائمًا يعمل وبلده أمام عينيه، الوطنية ليست كلامًا، الوطنية عمل وإخلاص، جماهير الأهلي تستحق كل هذا، كلنا زائلون لكن الجماهير يتوارثون حب الأهلي".