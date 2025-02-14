 متمردو الكونغو يزعمون السيطرة على مطار ثان شرقي البلاد وسط قتال عنيف - بوابة الشروق
الجمعة 14 فبراير 2025 5:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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متمردو الكونغو يزعمون السيطرة على مطار ثان شرقي البلاد وسط قتال عنيف

د ب أ
نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 4:37 م | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 4:37 م

أعلن المتمردون المدعومون من رواندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أنهم استولو على مطار ثان شرقي البلاد اليوم الجمعة، بعد أيام من التقدم صوب مطار كفاومو، الذي يخدم إقليم ساوث كيفو (كيفو الجنوبية).

ولم تتمكن وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) على الفور من التحقق مما إذا كان مطار كافومو الدولي تحت سيطرة متمردي حركة "إم 23" أم القوات الحكومية.

ولم يعلق المسؤولون الحكوميون والمجتمع المدني على هذه الأنباء على الفور.

وقال سكان محليون لوكالة (أ ب) صباح اليوم الجمعة إن المتمردين كانوا على بعد بضعة كيلومترات من المطار، الذي يمثل نقطة استراتيجية للجيش الكونغولي في قتاله مع المتمردين.

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