أعرب اليوتيوبر الأمريكي الشهير، جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف باسم «مستر بيست»، عن امتنانه الشديد لتجربة التصوير داخل أهرامات الجيزة، واصفا إياها بـ «التجربة المدهشة»

وقال خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «ON E»: «من الجنون التفكير في أن الأهرامات بُنيت منذ 5 آلاف سنة، ومن الممتع النظر إليها والتأمل في كيفية بناء المصريين القدماء لها، وأنا ممتن بشدة لوجودي في مصر».

وعبر عن سعادته لرؤية الأهرامات من الداخل، مشيدًا بسماح مصر له بالتصوير دون عوائق، قائلا: «مصر كانت رائعة للسماح لنا بالقيام بما نريده، ولقد تفاجأت من حصولي على هذا القدر من التسهيلات، بما في ذلك استخدام الطائرة المسيرة، ولم أواجه أي سلبيات أثناء التصوير».

وتحدث عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، قائلا إن التعرف على الحضارة المصرية القديمة «أمر رائع».

وأعرب عن رغبته في تصوير الموسم الثاني من برنامجه عند الأهرامات، قائلًا: «إذا سمحتم لنا بتصوير الموسم الثاني هنا، سيكون هذا مذهلًا».

وأشار إلى أن الجوائز التي يقدمها للمتابعين يجري تمويلها بالتعاون مع شركة أمازون، والتي تقدم جزءًا من المبلغ بينما يضيف هو الجزء الآخر.

كما كشف عن سر نجاحه في صناعة المحتوى، موضحا أنه مهووس بدراسة البيانات وتحليل المحتوى الناجح، متابعا: «السر يكمن في صناعة محتوى يرغب الناس في مشاهدته، والفيديو الذي نصوره في الأهرامات سينجح؛ لأن معظم الناس لم يروها من الداخل، وعندما تضيف حس الفكاهة، سيرغب الناس في مشاهدته، أحب إمتاع الناس، ومن الرائع صنع محتوى جيد ورؤية رد فعلهم».

واختتم مجيبا عن أكثر مغامرة جنونية قام بها، قائلا: «عندما دفنت نفسي حيًا لمدة أسبوع، كانت قاسية، ولن أفعلها مرة أخرى».