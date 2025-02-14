وجه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، صدمة، بشأن غياب نجم الفريق، وذلك قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تجمع المباراة بين مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، غدًا السبت، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، على «ستاد الاتحاد».

وقال بيب جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: «أكانجي سيخضع لعملية جراحية يوم السبت، وسيغيب لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع»، وأضاف: «شعورنا بعد مباراة ريال مدريد الأخيرة هو التعافي وأن نمضي قدمًا. نيوكاسل (المنافس المقبل) فريق خطير جدًا، وألكسندر إيزاك لاعب رائع».

وبشأن تراجع مستوى مانشستر سيتي هذا الموسم، قال جوارديولا: «لا نشعر بالراحة حاليًا، وقوتنا البدنية ليست مثل الفرق الأخرى».

وأكمل: «أفكر كثيرًا مع فريقي لحل المشاكل التي تواجهنا، هذا كل ما نناقشه وليس أمرًا واحدًا فقط، ولا يزال هناك 14 مباراة متبقية».

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 41 نقطة، وبفارق الأهداف عن نيوكاسل، صاحب المركز السادس.