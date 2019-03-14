رئيس الوزراء الأسترالي: نرفض عودة الدواعش إلى بلادنا

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، إنه لن يعرض مواطنيه للخطر عن طريق استعادة المتطرفين الأستراليين من الشرق الأوسط، بعد أن طلبت أرملة مقاتل بتنظيم داعش، إعادة أطفالها إلى البلاد من مخيم للاجئين السوريين.

وأضاف موريسون - في تصريحات صحفية أوردتها قناة "سكاي نيوز" عربية - أن الأستراليين الذين أخذوا عائلاتهم لمناطق الحرب من أجل القتال في صفوف "داعش" عليهم تحمل مسؤولية أفعالهم.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي، بعد مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة الأسترالية مع امرأة في مخيم للاجئين شمالي سوريا، قالت إنها تعيش مع ابنها الصغير وابنتها البالغة من العمر 6 أشهر، التي تعاني سوء تغذية منذ فرارها من بلدة الباغوز.

وتعد بلدة الباغوز آخر معقل لتنظيم "داعش" في سوريا، ويبدو أن هزيمة التنظيم المتطرف بها مسألة وقت فقط، حيث تستعد قوات سوريا الديمقراطية لشن هجوم أخير على البلدة.