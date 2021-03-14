الصحة: وائل الإبراشي بصحة جيدة وسيغادر المستشفى خلال أيام

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزراة، إنه تواصل بنفسه مع الإعلامي وائل الإبراشي الذي يتلقى العلاج بمستشفى زايد التخصصي بعد إصابته بفيروس كورونا، مطمئنًا جمهوره أنه بصحة جيدة وفي تحسن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، صباح الأحد، أن الإبراشي تعافى تمامًا من إصابته بفيروس كورونا منذ فترة طويلة، موضحًا أنه كان يعاني من بعض الآثار الجانبية الناتجة عن الإصابة والتي تسببت في عدم استقرار نسبة الأكسجين في الدم.

وأوضح أن الإبراشي لازال يستخدم جهاز الأكسجين، ويتدرب حاليًا على الاستغناء عنه، مشيرًا إلى وصول نسبة الاكسجين إلى 94% لديه وهو على الجهاز.

وأشار إلى طلب الإبراشي منه أن يطمأن الجمهور على حالته الصحية، مؤكدًا أن الإبراشي سيخرج من المستشفى خلال أيام.

ونفى ما تم تداوله عن تدهور الحالة الصحية للإبراشي، قائلًا: «صحيح فترة تواجده في المستشفى طولت، لكنه تعافى من كورونا بعد فترة مش طويلة، والمشكلة كانت في الآثار الجانبية للإصابة في الرئة وعدم استقرار نسبة الأكسجين».

وأعلنت في وقت سابق، الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي، مشيرة إلى أنه في طريقه للتعافي التام من فيروس كورونا.