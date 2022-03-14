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كييف: توقف المفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب حتى غد

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 5:55 م | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 5:55 م

أعلنت كييف توقف المفاوضات الأوكرانية الروسية الرامية إلى إنهاء القتال حتى غد الثلاثاء.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك إن الوفود رفيعة المستوى سوف تأخذ مهلة لترتيب الإجراءات الفنية، ولكن المناقشات بين مجموعات العمل مازالت مستمرة.

وقال بودولياك في تغريدة "المفاوضات جارية".

وكان الجانبان قد التقيا عبر رابط فيديو اليوم الإثنين. وقبل ذلك، اجتمعت الوفود ثلاث مرات بالحضور الشخصي في بيلاروس. ولم تحدث أي انفراجة حتى الآن رغم أن الأطراف كانت قد أعربت عن تفاؤل حذر بشأن محادثات الأسبوع الجاري.

وتطالب أوكرانيا بإنهاء الحرب وسحب القوات الروسية من أراضيها. وتريد موسكو من كييف الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، وكذلك الاعتراف بالمناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا على أنها دويلات مستقلة.

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