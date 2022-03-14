وكالات أممية تدعو إلى التوقف عن استهداف مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا

دعت 3 وكالات أممية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على الرعاية الصحية في أوكرانيا، وحثت على احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وعلى أن تكون حماية المدنيين على رأس الأولويات.

وفي بيان مشترك -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الإثنين- أشار مدراء منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى تسبب الهجمات المروعة والقتل بإصابات خطيرة في صفوف المرضى والعاملين الصحيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، مما يجبر الآلاف على التخلي عن الوصول إلى الخدمات الصحية على الرغم من الاحتياجات الكارثية.

وقال المسؤولون الثلاثة: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، يشمل الوصول دون عوائق حتى يتمكن المحتاجون من الحصول على المساعدة الإنسانية".

وبحسب تقارير الوكالات الأممية، فإنه في 24 حادثة تضررت مرافق الرعاية الصحية أو دمّرت، بينما تضررت سيارات إسعاف -أو دُمرت- في 5 حالات، فمنذ بداية الحرب على أوكرانيا تم توثيق 31 هجوما على الرعاية الصحية، عبر نظام مراقبة منظمة الصحة العالمية للهجمات على الرعاية الصحية.

وذكر بيان الوكالات الأممية أن الهجمات على الرعاية الصحية والعاملين في مجال الصحة تؤثر بشكل مباشر على القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى.

وقالت الوكالات: "رأينا بالفعل أن احتياجات الرعاية الصحية للنساء الحوامل والأمهات الجدد والأطفال الصغار وكبار السن داخل أوكرانيا آخذة في الازدياد، في حين أن الوصول إلى الخدمات مقيّد بشدة بسبب العنف"، مؤكدة أن مهاجمة الفئات الأكثر ضعفا -الرضع والأطفال والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون بالفعل من الأمراض والعلل، والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم- هو عمل من أعمال القسوة غير المعقولة.

وأضافوا: "يجب أن يكون الشركاء في المجال الإنساني والعاملون في مجال الرعاية الصحية قادرين على الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها بأمان، بما في ذلك التحصين ضد كوفيد-19 وشلل الأطفال، وتوفير الأدوية المنقذة للحياة للمدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا وكذلك للاجئين الذين يعبرون إلى البلدان المجاورة".

كما دعوا إلى أن تكون الخدمات الصحية متاحة بشكل منهجي عند المعابر الحدودية، بما في ذلك عمليات الرعاية والإحالة السريعة للأطفال والحوامل، وأن تتمتع الجهات الفاعلة الإنسانية بوصول آمن دون عوائق للوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين أينما كانوا.

وشددت الوكالات الأممية الثلاث على أهمية التمتع بالقدرة على توصيل الإمدادات الطبية الطارئة بأمان إلى المراكز الصحية والمرافق المؤقتة والملاجئ تحت الأرض بأمان، بما في ذلك تلك المطلوبة لرعاية التوليد وحديثي الولادة.

كما دعت إلى حماية الرعاية والخدمات الصحية من جميع أعمال العنف ومن إعاقتها، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 المستمرة، والتي بالفعل تضع النظم الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية تحت ضغط هائل، من المحتمل أن تكون مثل هذه الهجمات أكثر تدميرا للسكان المدنيين.

جدير بالذكر أن الوكالات الثلاث، اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، تعمل مع الشركاء على توسيع نطاق الخدمات المنقذة للحياة والدعم لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة.