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يؤمن مجلس إدارة النادي المصري، بقدرة الفريق البورسعيدي، تحت قيادة المدرب التونسي معين الشعباني، في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية للموسم الجاري 2021-2022.

ويتصدر المصري، جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية، برصيد 7 نقاط، بأفضلية المواجهات المباشرة عن مازيمبي الكونغولي،ويحتل أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل، المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وخلفه القطن الكاميروني برصيد 3 نقاط.

أمين صندوق النادي المصري، علي الطرابيلي، قال في تصريحات إذاعية لراديو (أون سبورت) اليوم الإثنين: نتمنى تحقيق الفوز على القطن الكاميروني للحفاظ على صدارة المجموعة".

وأَضاف:" نسعى للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية، رغم عدم استقرار النتائج مع الشعباني في الدوري الممتاز".

وأكمل:" نلتمس العذر للمدرب التونسي، كون لم نتمكن من دعم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

وواصل:" لدينا ثقة كبيرة في تحسن نتائجنا بالدوري بالفترة المقبلة".

وأتم:" مجلس إدارة النادي المصري، سيعلن خلال الساعات المقبلة، عقوبة أحمد الشيخ بعد التحقيق معه بسبب انقطاعه عن التدريبات، وعدم احترامه لجماهير الفريق بعد ظهوره على منصات التواصل الاجتماعي يلعب في دورة بلاي ستيشن".