الأهلي يعلن التشكيل الجديد لجهاز كرة اليد

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تشكيل الجهاز الفني لكرة اليد، والمقدم من ياسر لبيب رئيس الجهاز الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

1- أحمد سالم محمود - القائم بأعمال المدير الفني

2- هشام عبد الوهاب أحمد - مدرب عام

3- هاني حسن عباس - مدير إداري

4- محمد أبو زيد عبد الغفار - إداري

5- محمد إبراهيم محمد - طبيب الفريق

6- مصطفى نجيب السيد - أخصائي العلاج الطبيعي

7- محمد شهير الديب - مدلك

8- أحمد محمود الدعور - مخطط أحمال

9- خالد عبد المعطي عثمان - مدرب حراس مرمى

10- محمد سليمان - محلل فني رجال

11- أحمد محمد القط - محلل فني سيدات

12- أحمد السحيلي - مدرب فريق 2002

13- أشرف عواض عبده - مدرب فريق 2004

وكان مجلس الإدارة قد وجه الشكر إلى طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ومعاونيه، عن الفترة التي تولوا فيها المسئولية، وبذلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج، وقرر المجلس تعيين ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني الذي يتولى المسئولية لنهاية الموسم.