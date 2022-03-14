أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير ما يقارب من أربعة آلاف منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه منذ بداية العملية العسكرية، دمرت القوات الروسية ما يقارب من أربعة آلاف منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وأضاف: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية، دمرت القوات 3920 مرفقاً في البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا".

وذكر أن القوات المسلحة الروسية تواصل الهجوم على خط فوديانوي وسلادكو وستيبنو وترامشوك ومجلوريوس، حيث تقدمت خلال يوم واحد 11 كيلومترًا"، وأنه "في ليلة 14 مارس، أسقط الطيران والدفاع الجوي الروسي أربع طائرات أوكرانية بدون طيار".