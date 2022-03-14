صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 10%

أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الأوكراني، سيسجل انكماشا حادا بسبب الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.



وقال الصندوق في واشنطن اليوم الاثنين إن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سينكمش في هذا العام بنسبة 10% ،مشيرا إلى أن هذا التوقع يستند إلى شرط "التوصل إلى حل قريب للحرب وتقديم مساعدات مهمة من المانحين".



وحذر الصندوق من أنه في حال استمرار الحرب، فإن الوضع سيكون مربكا وكل توقع سيكون غير مؤكد، واضاف "من المتوقع حدوث ركود خطير وتكاليف عالية لإعادة الإعمار مصحوبة بأزمة إنسانية".



وأوضح الصندوق أن الطلب الداخلي سيتراجع بقوة بسبب الحرب والتدمير وحركات اللجوء، لافتا إلى أن الواردات ستتراجع بقوة لهذا السبب، وقال إن الصادرات ستتقلص بسبب قطع سلاسل التوريد وتضاؤل القدرات الإنتاجية وإغلاق المطارات والموانئ.



ونوه الصندوق إلى وقوع أضرار كبيرة في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية، والتي يتم شحن نصف كل الصادرات الأوكرانية عبر مينائها، فضلا عن وقوع أضرار في العديد من الطرق والجسور في كل أنحاء البلاد.



وتابع الصندوق تحذيراته قائلا إنه في حال استمرار الحرب وقطع الأنشطة الزراعية في الربيع، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة ضعف الصادرات والنمو وتعريض الإمداد بالمواد الغذائية للخطر.



ومنح الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أوكرانيا مؤخرا قروض طوارئ بقيمة 4ر1 مليار دولار، وقال إنه نظرا للوضع الراهن فإن قدرة أوكرانيا على سداد الديون للصندوق محفوفة بـ"مخاطر استثنائية".



13/3/2022 كان صندوق النقد الدولي قال أمس الأحد إن عجز روسيا عن سداد ديونها في الخارج "لم يعد بعيد الاحتمال"، نظرا للتجميد واسع النطاق لاحتياطات موسكو من النقد الأجنبي.



وفي مقابلة مع محطة "سي بي إس"، قالت مدير الصندوق، كريستالينا جيورجيفا، أمس إن روسيا مهددة بالتعرض لـ "ركود عميق" بسبب العقوبات التي تم فرضها عليها في أعقاب حربها على أوكرانيا.