وزير الري يتابع إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، مواصلة المجهودات المبذولة من كل أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد نهر النيل للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، وذلك لمتابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي -خلال الاجتماع- موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، موجها بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفني بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

كما تم التأكيد -خلال الاجتماع- على استمرار حالة الاستنفار بكل جهات وزارة الري للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، واستمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول ومخرات السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.