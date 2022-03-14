 حرب أوكرانيا .. الكرملين: لم نطلب مساعدة عسكرية من الصين.. ونراعي عدم سقوط مدنيين - بوابة الشروق
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حرب أوكرانيا .. الكرملين: لم نطلب مساعدة عسكرية من الصين.. ونراعي عدم سقوط مدنيين

الكرملين
الكرملين
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 2:04 م | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 2:04 م

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية ستنفذ كل الخطط في أوكرانيا بشكل كامل وحسب الجدول الزمني.

ونقلت قناة "العربية" عن الكرملين قوله إن روسيا لديها الموارد العسكرية الكافية لإنجاز مهمتها في أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو لم نطلب مساعدة عسكرية من الصين.

وذكر أن الخطة العسكرية في أوكرانيا تراعي عدم سقوط مدنيين، متهمًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمحاولة جر موسكو لاستهداف مناطق سكنية.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.

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