 أبو الغيط: الأمور خطيرة في لبنان ويجب الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية - بوابة الشروق
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أبو الغيط: الأمور خطيرة في لبنان ويجب الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 4:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 4:47 م

 

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لأن الأمور خطيرة.

وقال أبو الغيط، في حوار مع الصحفيين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "سيكون هناك رئيس للجمهورية والمسألة مسألة وقت و يجب أن نسرع بهذه الخطوة لأن الأمور خطيرة".

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في عين التينة اليوم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية.

وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.

ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.

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