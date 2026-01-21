الجمعية العمومية للجنة البارالمبية تعتمد تعديلات لائحة النظام الأساسي فى الاجتماع الخاص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت اللجنة البارالمبية المصرية اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بمقر اللجنة البارالمبية وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقد لتوفيق أوضاع الهيئات الرياضية مع التعديلات الجديدة على قانون الرياضة.

حضر الاجتماع 11 هيئة من الذين لهم حق الحضور طبقا للائحة النظام الأساسي.

شهد الاجتماع موافقة الجمعية العمومية على تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد، بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والقانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكامه، إلى جانب قراري وزارة الشباب والرياضة رقمَي 1410 و1411 لسنة 2025.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية للجنة البارالمبية ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتوفيق أوضاع اللوائح الأساسية بما يتماشى مع قانون الرياضة الجديد.

وتهدف هذه التعديلات إلى توحيد الإطار القانوني الذي يحكم عمل الاتحادات، وتطبيق معايير النزاهة والاستقلالية، بما يتوافق مع متطلبات قانون الرياضة الجديد، ويعزز من كفاءة لوائح الاتحادات الرياضية.

وشهد الاجتماع حضور ممثل قضائي و مندوب من وزارة الشباب والرياضة، لمتابعة سير أعمال الجمعيات للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية واعتماد القرارات الرسمية وفق اللوائح المنظمة.